W Gdyni będą rozmawiać o wyzwaniach, które stoją przez współczesnymi miastami

- Konferencja Miasto Światowe to przestrzeń do wymiany dobrych praktyk i swoich własnych doświadczeń z innymi osobami aktywnie uczestniczących w życiu miasta - podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji - Podczas konferencji skupimy się głównie na wyzwaniach stojących przed współczesnymi miastami oraz metodach rozwiązywania problemów w ujęciu interdyscyplinarnym i międzysektorowym. Sprawdzimy jak działania urbanlabów mogą być wykorzystywane przez samorządy i jak angażować mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w lokalnej zbiorowości. Serdecznie zachęcam do udziału w wydarzeniu i podzielenia się własnymi przemyśleniami i pomysłami. Zapraszamy też mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędników, którzy będą przez dwa dni dyskutować o tematach ważnych dla miast. Przecieramy szlaki i liczymy na to, że ta formuła dyskusji o mieście rozpowszechni się również w innych samorządach.