Vader zagrał w gdyńskim Uchu. Publiczność rozgrzała Martwa Aura [ZDJĘCIA]

W ramach rekompensaty po odwołaniu drugiej części trasy Legendy Metalu (w ramach której, również w Gdańsku, występowały Acid Drinkers, Kat & Roman Kostrzewski oraz Quo Vadis), Vader odwiedził w grudniu kilka polskich miast. Choć zimowa mini-trasa koncertowa swoim szyldem nawiązuje również do słynnego "No Presents For Christmas" wracających na scenę Kinga Diamonda i Mercyful Fate, to jednak trudno powiedzieć, że obyło się bez prezentów dla fanów.

Zespół Piotra "Petera" Wiwczarka na grudniowych koncertach prezentował materiał z najważniejszych w swoim dorobku albumów jak "De Profundis" czy "Litany", które są wysoko cenione przez fanów na całym świecie. Nie zabrakło też dźwięków z wydanej w maju EPki "Thy Messenger", która jest zapowiedzią nowego albumu zaplanowanego na 2020 rok.

Wieczór otworzyli poznańscy blackmetalowcy z grupy Martwa Aura, która w przyszłym roku będzie obchodzić dziesięciolecie istnienia na scenie.