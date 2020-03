Urzędnicy z Gdyni znaleźli sposób na ocalenie drzew z okolic planowanego węzła Karwiny. Zastosowano nowatorską metodę i je przesadzono

Klony, dęby, lipy i jesiony zostały wykopane razem z korzeniami i posadzone w powstającym właśnie w ramach Budżetu Obywatelskiego parku przy ul. Starodworcowej w Wielkim Kacku. Zastosowano do tego celu specjalną maszynę. Gdyby nie to, drzewa trzeba byłoby wyciąć.

To nie pierwsza, taka sytuacja w Gdyni. W listopadzie ubiegłego roku przeszło sto młodych dębów, rosnących przy ul. Wielkopolskiej, zostało przesadzonych do parku w Kolibkach. Tam przeczekają aż do zakończenia budowy.