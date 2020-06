Urząd Miasta Gdyni ponownie otwarty dla mieszkańców. Aby skorzystać z wizyty, trzeba umówić się telefonicznie

Prawo jazdy, meldunek, dowód osobisty, zarejestrowanie samochodu - procedury z tym związane ponownie możemy już załatwić osobiście w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Piłsudskiego 52/54. Otwarte dla interesantów zostały sala obsługi mieszkańców, Urząd Stanu Cywilnego, czy wydział dochodów. Dodatkowo odwiedzać można już także Miejską Informację Turystyczną w budynku przy ul. 10 Lutego 24.

Mieszkańcy nadal nie mają natomiast dostępu na wyższe kondygnacje gmachu Ratusza. Oznacza to m.in., że ciągle niemożliwe jest dla przykładu wybranie się na interwencję do prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka lub któregoś z jego zastępców. Co więcej, aby w ogóle możliwa była wizyta w urzędzie, należy wcześniej umówić się telefonicznie. Odbywa się to w każdy piątek w godz. 7-15. Wizyty w urzędzie umawiane są wówczas na kolejny tydzień.

LISTA NUMERÓW TELEFONÓW DO REZERWOWANIA WIZYT

komórka rejestracji pojazdów - 58 668-87-35 oraz 58 668-87-36

komórka praw jazdy - 58 668-87-57 oraz 58 668-87-44

Referat Dowodów Osobistych - 58 668-87-05 oraz 58 668-87-15

Referat Ewidencji Ludności i Meldunków - 58 668-87-29 oraz 58 668-87-30

Urząd Stanu Cywilnego – 58 668-81-21