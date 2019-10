Uroczyste otwarcie Centrum Aktywności Rodziny ZDJĘCIA

Ma to być przestrzeń dla spotkań różnych pokoleń gdynian. Dla mieszkańców dostępne będą punkt konsultacyjny oraz informacyjny, w którym uzyskać będzie można informacje na temat oferty kierowanej do rodzin. To również miejsce, gdzie nadzorowana będzie jakość usług kierowanych do rodzin i dzieci.

Lokal składa się z dużej sali z małym aneksem, sali konferencyjnej, miejsca do przewijania czy kącika kuchennego. Odbywać mają się tam wydarzenia organizowane nie tylko przez miasto. Samorząd planuje zapraszać organizacje pozarządowe i podmioty, które tworzą w Gdyni pomysły skierowane do rodzin i dzieci. – Od wielu lat realizujemy w Gdyni przemyślaną politykę rodzinną – zaznacza Beata Szadziul, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. rodziny. - Do tej pory Gdynia Rodzinna funkcjonowała w obszarze miasta, ale brakowało punktu, który byłby centrum wiedzy, informacji i spotkań. Sami mieszkańcy zwracali nam na to uwagę. Zapraszamy serdecznie rodziny, dzieci, ale także młodzież do tego, żeby współtworzyć tą przestrzeń. Myślę, że będzie to miejsce żywe, barwne i tętniące życiem. Mieszkańcy mogą z niego korzystać w dni powszednie w godz. 10.00-17.00 oraz w każdą drugą sobotę miesiąca w godz. 9.00-15.00. Na miejscu będą czekać osoby z zespołu Gdyni Rodzinnej, które służą wiedzą i doświadczeniem. – To bardzo radosny moment w życiu naszego miasta. Centrum Aktywności Rodziny to nowe miejsce na mapie Gdyni, choć polityka rodzinna zrealizowana jest przez nasze miasto od wielu lat. I co więcej jest jedną z ciekawszych i bardziej aktywnych polityk w porównaniu z innymi samorządami. Prowadzimy projekty wsparcia w bardzo wielu obszarach, a miejsce, które dzisiaj otwieramy, będzie wizytówką polityki rodzinnej w naszym mieście – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Uroczyste otwarcie uświetnili artyści z Teatru Komedii Valldal. W Gdyńskim Centrum Rodziny prowadzone będą warsztaty dla dzieci, spotkania, szkolenia, klub rodzica, czy kącik czytania bajek. Centrum ma także skupiać instytucje i organizacje działające w obszarze tematyki rodzinnej w mieście. - W samym centrum tuż obok Placu Kaszubskiego zaczyna działalność miejsce łączące pokolenia - podkreśla Lechosław Dzierżak, radny miasta Gdyni. - Świętojańska 1 to symboliczny i historyczny adres. W wydarzenia organizowane tutaj zaangażować będą się mogli wszyscy członkowie rodziny. Od tego najmłodszego do najstarszego. Jestem przekonany, że Gdyńskie Centrum Rodziny ożywi Plac Kaszubski i całą Świętojańską. polecane: FLESZ: Podział Mandatów po wyborach parlamentarnych Wideo