Tygodniowy przegląd prasy (Gdynia, 7.06-13.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Gdyni

Gdyński Bulwar Nadmorski, plaża i skwer Kościuszki wypełnione były w długi weekend spacerowiczami. Pełne ogródki restauracji, grupy na plaży, czy kolejki do lodów to obraz Gdyni. Gdynianie i turyści są już wyraźnie zmęczeni epidemiologicznym „lockdownem”.

Założyciel fundacji "Na Tropie" Janusz Szostak planuje niebawem wznowić poszukiwania zwłok Iwony Wieczorek. Właśnie wrócił z wizji lokalnej a na Facebooku poinformował, że wie już gdzie te zostały ukryte. - Po ostatniej wizycie w Trójmieście jestem co do tego przekonany w 90 procentach - zapewnia. Oprócz tego zapowiada książkę inspirowaną inną znaną trójmiejską zbrodnią sprzed lat.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Gdyni. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wizyta w Gdyni to kolejny przystanek trasy, którą Szymon Hołownia rozpoczął tydzień wcześniej pod Belwederem. Od piątku podróżuje po Pomorzu. Odwiedził Dziwnów, Rewal, Kołobrzeg i Koszalin. W sobotę, 13 czerwca 2020 r. spotkał się z Kaszubami w Kartuzach, a następnie prowadząc agitację ze swojego kampera, przejechał przez Gdańsk i skierował się do Gdyni. W niedzielę odwiedzi Mierzeję Wiślaną oraz Tczew.

Jesteś miłośnikiem polskiej kuchni? Lubisz od czasu do czasu posmakować także czegoś europejskiego? Chciałbyś/chciałabyś coś dobrego przekąsić w Gdyni, ale nie wiesz gdzie się udać? Bez obaw! Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy listę gdyńskich restauracji serwujących polską kuchnię, ale nie tylko! Sprawdź! Do której z nich się wybierzesz? A może już je znasz? Pisz w komentarzu!

Niezwykle ważny mecz w kontekście utrzymania się w PKO BP Ekstraklasie zagra Arka Gdynia już jutro, w niedzielę 14.06.2020 o godz. 18 na stadionie miejskim przy ul. Olimpijskiej 5. Żółto-niebiescy podejmują Wisłę Kraków, czyli bezpośredniego rywala w walce o uniknięcie degradacji do I ligi. Dla Arki liczy się tylko zwycięstwo. Dlatego na jej trenerze Ireneuszu Mamrocie ciąży szczególna odpowiedzialność, aby desygnować na boisko dobrze zmotywowaną i odpowiednio zorganizowaną drużynę. Typujemy podstawową jedenastkę żółto-niebieskich na ten mecz.

Pożar samochodu osobowego na Obwodnicy Trójmiasta w piątek, 12.06.2020 r. Do zdarzenia doszło między Owczarnią a Matarnią, na jezdni w kierunku Łodzi. Droga była całkowicie zablokowana, utworzyły się ogromne korki.

Piaszczysta ziemia w ogrodzie zdarza się dość często. Nie wszystkie rośliny dobrze na niej rosną. Ale są takie, które ją uwielbiają. Oto one.

Polska otwiera w sobotę granice z Unią Europejską - ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Na oficjalnej rządowej stronie poświęconej koronawirusowi natychmiast pojawiła się informacja, że ta decyzja oznacza "swobodę podróżowania". Niestety, tak kolorowo nie jest. Bo wiele europejskich krajów swoje granice dla Polaków nadal będzie miało zamknięte. Wszystko przez to, że Polsce ciągle nie zmniejsza się liczba zachorowań na koronawirusa. Które kraje nie wpuszczą Polaków mimo otwarcia granic? Zobacz na kolejnych slajdach - posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

Z powodu epidemii koronawirusa w Gdyni nie przeszła tradycyjna miejska procesja. Zamiast tego w każdej parafii wierni mieli okazję uczestniczyć w procesjach wokół kościołów. Tak też było w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni. Boże Ciało (11.06.2020) dla wiernych to okazja do upamiętnienia ustanowionego przez Jezusa Chrystusa sakramentu Eucharystii. W Polsce jest to również dzień wolny od pracy.

Osoby podejrzewane o udział w kradzieży, oszustwie oraz mężczyznę posługującego się cudzą kartą płatniczą poszukują policjanci z Gdyni. Funkcjonariusze zdecydowali się ujawnić wizerunki domniemanych przestępców, zarejestrowane przez kamery monitoringu.

Ponad 3,2 tony kokainy wartej 3 miliardy złotych, zabezpieczyli w jednym z gdyńskich magazynów funkcjonariusze CBŚP, Straży Granicznej i gdańskiego wydziału Prokuratury Krajowej. Gigantyczna ilość kokainy, która nie trafi na rynek, została wysłana z Ekwadoru przez Hamburg do Polski. Narkotyki były ukryte w zamrożonej pulpie ananasowej. Do sprawy zatrzymano 3 osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.