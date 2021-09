Tygodniowy przegląd prasy (Gdynia, 12.09-18.09.2021), poznaj najważniejsze informacje z Gdyni

Przegląd tygodnia Gdynia od 12.09 do 18.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Gdy w czwartkowy wieczór Marcus da Silva już w doliczonym czasie gry wpakował głową piłkę do siatki GKS-u Katowice, ustanawiając klubowy rekord w liczbie strzelonych bramek, mocniej zabiły serca tysięcy kibiców żółto-niebieskich

Polska - Belgia. Polska zremisowała z Belgią 1:1 na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk na otwarcie eliminacji mistrzostw świata 2023 w piłce nożnej kobiet. Mecz obejrzało 8011 kibiców, a to nowy rekord frekwencji na meczu piłkarskiej reprezentacji kobiet w Polsce. Prezentujemy galerię zdjęć kibiców z meczu Polski z Belgią. Zapraszamy do oglądania i znajdźcie się na zdjęciach w galerii.