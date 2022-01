Tygodniowy przegląd prasy 30.01.2022: Gdynia, 23.01-29.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Gdyni

Przegląd tygodnia: Gdynia, 30.01.2022. 23.01 - 29.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wraz z początkiem lutego Gdynia ograniczy ofertę przewozową komunikacji miejskiej. Autobusy i trolejbusy z każdej części miasta, będą kursować w większych odstępach czasu. To największe od lat cięcia w kursach. Gdynia szuka oszczędności, przypomnijmy, że w tegorocznym budżecie miasta wydatki na transport zbiorowy są niższe o ok. 20 proc. w porównaniu do 2021 r.

Już bez Luisa Valcarce, który na skutek problemów rodzinnych poprosił o rozwiązanie kontraktu i wraca do Hiszpanii, zespół Arki Gdynia, przebywający na zgrupowaniu w Kleszczowie, zremisował dziś 1:1 (1:1) z GKS-em Bełchatów. Ekipa broniąca się w tym sezonie przed spadkiem z drugiej ligi okazała się wymagającym sparingpartnerem dla żółto-niebieskich.