Tygodniowy przegląd prasy 26.12.2021: Gdynia, 19.12-25.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Gdyni

Przegląd tygodnia: Gdynia, 26.12.2021. 19.12 - 25.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Mieszkańcy północnych dzielnic są coraz bardziej zniecierpliwieni przedłużającą się przebudową ul. Kwiatkowskiego. Ostatnio gdyńscy urzędnicy poinformowali o kolejnym przesunięciu inwestycji. Według części mieszkańców, przy przebudowie pracuje coraz mniej osób.

Agnieszka "Bagieta" Bagińska to urodzona w Gdyni miłośniczka wrażeń. Mieszkająca na co dzień w hiszpańskiej enklawie na północy Afryki (Melilla) lektorka języka angielskiego z zamiłowania jest cyklistką. W 2021 roku wybrała się na niesamowitą podróż, w której trakcie w 100 dni z Almerii w Hiszpanii dojechała do greckiego Korfu, pokonując 5313,48 kilometrów. Spędziła na rowerze aż 408 godzin.