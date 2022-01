Tygodniowy przegląd prasy 23.01.2022: Gdynia, 16.01-22.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Gdyni

Przegląd tygodnia: Gdynia, 23.01.2022. 16.01 - 22.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Tradycji stało się zadość. Arka Gdynia, jak to ma w ostatnich latach w zwyczaju, pokonała dziś 22 stycznia 2:1 (1:1) na Narodowym Stadionie Rugby swojego ulubionego sparingpartnera, II-ligową Olimpię Elbląg. Ryszard Tarasiewicz, trener żółto-niebieskich, sprawdził w tym testmeczu liczne grono młodych zawodników z zespołu rezerw.

Stopień ostrzeżenia hydrologicznego dla Zalewu Wiślanego i Żuław został podniesiony z 2 do 3. Oznacza to, że poziom wody może przekraczać stany alarmowe. W Gdyni i Ustce „cofka” daje się we znaki nabrzeżom. Za wydziałem nawigacyjnym gdyńskiej uczelni morskiej strażacy rozłożyli zapory przeciwpowodziowe. Meteorolodzy wydali ostrzeżenie przed sztormem. Trudna sytuacja jest spowodowana utrzymującym się od kilku dni silnym wiatrem z północy.