Tygodniowy przegląd prasy 13.03.2022: Gdynia, 6.03-12.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Gdyni

Przegląd tygodnia: Gdynia, 13.03.2022. 6.03 - 12.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia już w pierwszej połowie strzeliła dziś Odrze trzy bramki, w drugiej części gry bez problemu utrzymała prowadzenie i ostatecznie triumfowała w Opolu 3:1 (3:0). Żółto-niebiescy dominowali na boisku, potwierdzając, że są dobrze przygotowani do drugiej części sezonu, a ich celem nadal jest bezpośredni awans do ekstraklasy. Dla arkowców było to już czwarte z rzędu, ligowe zwycięstwo.

Od 23 lat Polska jest członkiem najpotężniejszego sojuszu militarnego na świecie. Wejście do NATO było możliwe dzięki wspólnej pracy polityków różnych opcji, co przypomniane zostało również w Gdyni. Na uroczystości podkreślano także, że prawdziwą siłę sojuszu widzimy właśnie teraz.