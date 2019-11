Tydzień Rekina w Akwarium Gdyńskim. Przełamywane będą stereotypy na temat tej ciekawej ryby ZDJĘCIA

W Akwarium Gdyńskim przy alei Jana Pawła II 1 w Śródmieściu dziś, 17 listopada, rozpoczął się Tydzień Rekina. Potrwa do soboty 23 listopada.

W tym okresie zaplanowano wiele atrakcji dla zwiedzających, głównie dzieci, ale nie tylko. Osoby, które pojawią się w Akwarium Gdyńskim codziennie o godz. 10:30, 12:30 i 14, będą mogli wraz z pracownikiem akwarium zwiedzić pomieszczenia hodowlane żarłaczy rafowych czarnopłetwych. Dla gości udostępniona zostanie też w punkcie wypożyczeń e-guide oraz przy kasach karta pracy, dotycząca rekinów. Za jej prawidłowe wypełnienie zwiedzający będą mogli odebrać pamiątkową przypinkę. Czytaj także: 16,5 miliona złotych na rozbudowę Akwarium Gdyńskiego. To będzie największa inwestycja w historii tej placówki Podczas finału akcji, 23 listopada, w godz. 11-15:30 udostępniona zostanie strefa malucha, a w niej maskotki rekiny do zabawy dla najmłodszych, liny z zaznaczoną długością największych gatunków rekinów, tablica magnetyczna z puzzlami do projektowania rekinów. Będzie też możliwość malowania twarzy w rekiny. Na uczestników zabawy w Sali Rafa Koralowa czekać będą karty pracy, dotyczące gatunków rekinów, obecnych w zbiornikach ekspozycyjnych. Za jej prawidłowe wypełnienie zwiedzający odbiorą pamiątkową przypinkę. Po ekspozycji spacerować będzie sympatyczny rekin. Za odpowiedzi na krótkie zagadki wręczy on kolejne, pamiątkowe przypinki. Ponadto,co kilkanaście minut, zwiedzający będą mogli wraz z pracownikiem akwarium zwiedzić pomieszczenia hodowlane żarłaczy rafowych czarnopłetwych. Zbiórka będzie miała miejsce na galerii obiektu, przy sklepiku.

W strefie edukacyjnej obejrzeć będzie można małe i duże preparaty, związane z rekinami. W tym samym miejscu będą również czekali edukatorzy, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania gości. Będzie również okazja, aby obejrzeć i zakupić ekologiczną bransoletkę Save the Sea, zaprojektowaną przez Ewę Gajewską. W Sali Kinowej uczestnicy Tygodnia Rekina będą mieli okazję wysłuchać prelekcji o podwodnych spotkaniach z rekinami. W godz. 11-12 wygłosi ją Martyna Skura, podróżniczka, miłośniczka nurkowania. O godz.12, 13, 14 i 15 odbędą się też quizy z nagrodami. Ich uczestnicy będą mogli popisać się wiedzą na temat rekinów. Rekin owiany jest złą sławą, głównie ze względu na kultowy film "Szczęki". Charakterystyczna melodia, jeżąca włosy na rękach, a także połyskująca w toni wodnej płetwa grzbietowa, zwiastowały w dziele Stevena Spielbera z 1975 roku nieuchronny atak żarłocznej bestii, budzącego lęk ludojada. W rzeczywistości większość gatunków rekina nie przekracza metra, a mają zwyczaje dalekie od przedstawionego w tym filmie żarłacza białego.

Zobacz również: Karmazyny żółtawe zawitały już do Akwarium Gdyńskiego. Przy alei Jana Pawła II można już podziwiać te nietypowe ryby W Akwarium Gdyńskim oglądać można obecnie na co dzień aż siedem gatunków rekinów. Każda z tych chrzęstnoszkieletowych ryb jest na swój sposób wyjątkowa. Małe rekiny marmurkowe to wieloletni rezydenci akwarium. Pracownikom już kilkukrotnie udało się rozmnożyć ten gatunek. Rekiny epoletowe, które trafiły do akwarium w zeszłym roku, większość czasu spędzają „spacerując” po dnie przy użyciu silnych płetw piersiowych. Nieco większe rekiny bambusowe mają niesamowitą zdolność przetrwania w płytkiej wodzie z niewielką zawartością tlenu. Rekina dywanowego (Wobbegong) charakteryzuje niezwykle ciekawe ubarwienie, które pozwala mu na perfekcyjny kamuflaż. W Akwarium Gdyńskim można też spotkać rekina różnozębnego nazywanego rogatym, ze względu na różki nad oczami. Jego ulubionym przysmakiem są jeżowce, które spożywa dzięki specjalnemu uzębieniu. U trakisa pasiastego występuje żyworodność lecytotroficzna, czyli zarodki karmione są żółtkiem w ciele samicy. Żarłacze czarnopłetwe, zobaczyć można wyjątkowo podczas Tygodnia Rekina. Gatunek ten cechuje możliwość rozrodu za pomocą partenogenezy, czyli dzieworództwa. Oznacza to rozwój potomstwa z komórki jajowej bez udziału plemnika).

Czytaj także: Jak plastik szkodzi zwierzętom i planecie? W Akwarium Gdyńskim obejrzysz nietypową instalację na ten temat Wiele rekinów to gatunki żyjące długo. Powoli rosną i dojrzewają, by wydać niewiele potomstwa. To wszystko powoduje, że populacje rekinów są bardzo wrażliwe na nawet najmniejsze zmiany w ich liczebności. Ludzka działalność stanowi ogromne zagrożenie dla tego ważnego ogniwa ekosystemu. Tydzień Rekina ma na celu popularyzowanie wiedzy dotyczących tych ryb oraz rozprawianie się z krzywdzącymi je stereotypami. Akwarium Gdyńskie czynne jest od wtorku do niedzieli w godz. 10-17. Jednorazowy bilet kosztuje od 12 do 25 zł. Zniżki przysługują m.in. dzieciom, młodzieży, studentom, osobom niepełnosprawnym, emerytom i rencistom. Istnieje też możliwość zakupu biletów rodzinnych. Na stronie akwarium.gdynia.pl/bilety/ zapoznać można się ze szczegółami, a pod adresem sklep.akwarium.gdynia.pl/ rezerwować wejściówki przez internet.

Flesz - nowi marszałkowie Sejmu i Senatu, sukces opozycji