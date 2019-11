Tydzień rekina w Akwarium Gdyńskim dobiega końca ZDJĘCIA

Każda z tych ryb jest na swój sposób wyjątkowa. Małe rekiny marmurkowe to wieloletni rezydenci Gdyńskiego Zoo, których już kilkukrotnie z sukcesem udało się rozmnożyć pracownikom obiektu. Rekiny epoletowe , które trafiły do Akwarium w zeszłym roku, większość czasu spędzają „spacerując” po dnie przy użyciu silnych płetw piersiowych. Nieco większe rekiny bambusowe mają niesamowitą zdolność przetrwania w płytkiej wodzie z niewielką zawartością tlenu. Rekina dywanowego (Wobbegong) charakteryzuje niezwykle ciekawe ubarwienie, które pozwala mu na perfekcyjny kamuflaż. W Akwarium Gdyńskim można też spotkać rekina różnozębnego nazywanego rogatym, ze względu na różki nad oczami. Jego ulubionym przysmakiem są jeżowce, które spożywa dzięki specjalnemu uzębieniu. U trakisa pasiastego występuje żyworodność lecytotroficzna, czyli zarodki karmione są żółtkiem w ciele samicy. Żarłacze czarnopłetwe , zobaczyć można wyjątkowo podczas Tygodnia Rekina. Gatunek ten cechuje możliwość rozrodu za pomocą partenogenezy, czyli dzieworództwa (rozwój potomstwa z komórki jajowej bez udziału plemnika).

Wiele rekinów to gatunki długożyjące, które powoli rosną i dojrzewają, by wydać niewiele potomstwa. To wszystko powoduje, że populacje rekinów są bardzo wrażliwe na nawet najmniejsze zmiany w ich liczebności. Ludzka działalność stanowi ogromne zagrożenie dla tego ważnego ogniwa ekosystemu. Tydzień Rekina miał na celu popularyzowanie wiedzy dotyczących tych ryb oraz rozprawianie się z krzywdzącymi je stereotypami.