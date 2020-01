Trzy nowe parkingi rowerowe w Gdyni jeszcze w tym roku. Są chętni na ich wykonanie

Jedna z nich nieznacznie tylko przekracza kwotę niemal pół miliona złotych, którą zarezerwowali urzędnicy na wprowadzenie udogodnień dla rowerzystów przy Węźle Ofiar Grudnia, Parku Kolibki i ul. Janka Wiśniewskiego, w okolicach kanału portowego. Oznacza to, że oferta ta niemal na pewno zostanie zaakceptowana.

- Wymieniona lub wykonana zostanie nowa nawierzchnia z kostek integracyjnych, powstaną schody terenowe i co najważniejsze dla rowerzystów, elementy małej architektury, jak stojaki rowerowe, wiaty z tablicą informacyjną, przyborniki, zestawy wypoczynkowe, ławki - opowiada o zaplanowanych inwestycjach Agata Grzegorczyk, rzecznik Urzędu Miasta Gdyni. - Te parkingi będą estetyczne i praktyczne.

Inwestycja jest szczególnie potrzebna w okolicach Węzła Ofiar Grudnia, na co wielokrotnie zwracali uwagę rowerzyści. Osoby, przesiadające się w tym miejscu z jednośladów do pociągów na pobliskiej stacji SKM Gdynia Stocznia, lub odwrotnie, obecnie przypinają rowery do płotu przy ulicy i kładce, prowadzącej na peron.

- Wygląda to dość komicznie - mówi Paweł Radziszewski, mieszkaniec Grabówka. - Innego wyjścia jednak nie mamy. Ze stacji SKM Gdynia Stocznia korzysta mnóstwo osób, bo w pobliżu znajdują się duże firmy. Na terenie gdyńskiego oddziału Specjalnej Strefy Ekonomicznej działają spółki stoczniowe. Niedaleko jest siedziba portu, Uniwersytetu Morskiego i Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych. Bywały dni, że rowerów do płotu koło kładki przypiętych było tak dużo, że brakowało już miejsca.

