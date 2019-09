Trwają obchody 90-lecia gdyńskiej komunikacji miejskiej ZDJĘCIA

W sobotę, 21 września na Skwerze Kościuszki, w ramach Dnia Elektromobilości, wszyscy chętni mogą testować elektryczne samochody Opel Ampera-E, skutery, hulajnogi, trójkołowce oraz rowery cargo.

– W tym roku mamy do dyspozycji 10 samochodów marki Opel Ampera-E – mówi Maurycy Rzeźniczak, koordynator ds. elektromobilności, Wydział Strategii Urzędu Miasta Gdyni. - Będzie można usiąść za kierownicą elektryka i pod okiem zawodowego kierowcy przejechać trasę po całym skwerze Kościuszki. W taki sposób przygotowujemy gdynian do wprowadzenia elektrycznego car-sharingu. Zostanie on wprowadzony przez firmę MiiMove od początku przyszłego roku. Chodzi o to, żeby pokazać i nauczyć, jak jeździ się samochodami elektrycznymi. Chcemy tu przekazać wiedzę przede wszystkim o ekonomicznej i efektywnej jeździe. Wiadomo, że są to samochody na baterie, a ich pojemność ma swoje ograniczenia, aczkolwiek nowe modele pozwalają na przejechanie dystansu około 320-400 kilometrów. Zaprezentujemy też mapę planowanych punktów ładowania samochodów elektrycznych, przedstawimy projekt CAR. Z fachowcami będzie można porozmawiać jak zainstalować stacje ładowania w domu jednorodzinnym, wielorodzinnym, hotelu czy przy restauracji.