Trwa zgrupowanie Arki w Turcji. Tym razem żółto-niebiescy przegrali z mistrzem Serbii

Arka podejmowała drużynę, która była uczestnikiem obecnej edycji Ligi Mistrzów, a w składzie ma m.in. 7 reprezentantów Serbii, jej trenerem jest były zawodnik m.in. Interu Mediolan i wieloletni reprezentant Serbii Dejan Stanković. Młodych piłkarzy żółto-niebieskich w tym meczu obserwował Czesław Michniewicz, selekcjoner reprezentacji Polski do lat 21.

Przygotowująca się do rundy rewanżowej Arka swoją pierwszą okazję do zdobycia bramki miała już w 4 minucie meczu, jednak uderzenie Fabiana Serrarensa zostało zablokowane, a dobitka Marko Vejinovicia przeleciała nad poprzeczką. Na początku spotkania zawodnicy Arki zaliczyli parę udanych odbiorów. W 14 minucie Steinbors odbił strzał Krstovicia na rzut rożny. Paręnaście sekund później Serbowie cieszyli się z pierwszej bramki. Po dośrodkowaniu i zamieszaniu w polu karnym piłkę do bramki skierował Degenek. Arka odpowiedziała 10 minut później, po dośrodkowaniu Michała Nalepy gola głową strzelił Damian Zbozień. W pierwszej połowie obie drużyny wychodziły do siebie wysokim pressingiem. Arce parę razy udało się przejąć piłkę w okolicach pola karnego Crveny. Jednak brakowało jej dokładności. Efektowną interwencją popisał się w 38 minucie Steinbors, który pewnie wybił strzał z dystansu Ivanicia. W 44 minucie meczu po udanym dryblingu w polu karnym sfaulowany został Michał Nalepa. "Jedenastki" nie trafił, ale piłkę, po podaniu Młyńskiego, udanie dobił Serrarens. Arka drugą połowę meczu rozpoczęła bez zmian. Do remisu Serbowie doprowadzili w 62 minucie po strzale Babicia. W 76 minucie rzut karny sprowokował bramkarz Arki, sam strzał obronił, ale rywal i tak umieścił piłkę w siatce. Biorąc pod uwagę klasę rywala, żółto-niebiescy rozegrali dobre spotkanie.