Trasy spacerowe do 8 km od Gdyni. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 31 grudnia - 1 stycznia

Trasy spacerowe w pobliżu Gdyni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 8 km od Gdyni, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,62 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podejść: 231 m

Suma zejść: 249 m

Trasę dla spacerowiczów z Gdyni poleca Max_c74

Część obiektów 11. Bateria Artylerii Stałej (BAS) leży w granicach zamkniętej jednostki wojskowej w północno – zachodniej części Rezerwatu „Kępa Redłowska”. Odremontowane stanowiska ogniowe z armatami znajdują się na ogólnodostępnym terenie - ok. 700 m na południe od Polanki Redłowskej. Prowadzi do nich żółty Szlak Kępy Redłowskiej.

Nawiguj