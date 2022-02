Trasy spacerowe do 8 km od Gdyni. Pomysły na wypoczynek na powietrzu w weekend 26 - 27 lutego?

Spacerem z Gdyni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 8 km od Gdyni, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 26 lutego w Gdyni ma być 7°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 27 lutego w Gdyni ma być 7°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1

Dystans: 5,39 km

Czas trwania spaceru: 58 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podejść: 225 m

Suma zejść: 261 m

Trasę spacerową mieszkańcom Gdyni poleca JJ_Active

W terenie wyznakowany kolorem zielonym (tło żółte) – bierze początek na granicy Sopotu i Gdyni; na przystanku ZKM ul. Bernadowska dalej podążamy wzdłuż wąwózu potoku Swelinia – Park Północny – ul. Powstańców Warszawy ul. JJ. Haffnera grodzisko – ul. Wosia Budzysza – ul. Powstańców Warszawy – Plac Zdrojowy – ul. Parkowa – ul. J. Poniatowskiego – Al. Wojska Polskiego – ul. Zdrój Świętego Wojciecha – Zdrój Świętego Wojciecha i liczy ok. 6 km.

Nawiguj