Trasy spacerowe do 8 km od Gdyni. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 8 - 9 października

Ścieżki spacerowe w okolicy Gdyni

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 8 km od Gdyni, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody.

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Wejherowski przez Trójmiejski Park Krajobrazowy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 54,96 km

Czas trwania spaceru: 31 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 196 m

Suma podejść: 2 027 m

Suma zejść: 1 984 m

GR3miasto poleca trasę spacerowiczom z Gdyni

Oznakowany kolorem czerwonym, pieszy Szlak Wejherowski liczy ok.55 km. To trasa zarówno na wędrówkę jak i na rower. Poruszając się szlakiem na dwóch kółkach warto wiedzieć, że wyprawa szlakiem jest dość wymagająca.

Szlak podzielić można na dwa etapy: odcinek z Sopotu do Bieszkowic jest znacznie bardziej wymagający niż ten z Bieszkowic do Wejherowa. Przeważają na nim liczne, strome wzniesienia, gdzie pokonując trasę na rowerze trzeba liczyć się z faktem, że nie wszędzie uda nam się podjechać, miejscami rower trzeba będzie nieść na plecach.