Trasy rowerowe do 8 km od Gdyni. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gdyni, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

W sobotę 08 stycznia w Gdyni. W niedzielę 09 stycznia w Gdyni.

🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem Zagórskiej Strugi

Stopień trudności: 2

Dystans: 56,23 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 164 m

Suma podjazdów: 953 m

Suma zjazdów: 973 m

Max_c74 poleca trasę mieszkańcom Gdyni

Szlak Zagórskiej Strugi to jeden z dwu szlaków łączących Trójmiasto z Wejherowem poprzez duży kompleks leśny rozciągający się na skraju Wysoczyzny Gdańskiej na południe od linii kolejowej Gdynia- Wejherowo znany jako lasy Chylońsko -Wejherowskie. Jest to trasa o wybitnie leśnym charakterze, urozmaicona licznymi podejściami (w naszym przypadku podjazdami), w tym na najwyższą w rejonie Trójmiasta "leśną" Górę Krzyżową, a także partiami dolinnymi potoków rozcinających krawędź wysoczyzny. Jeden z nich, niezwykle malowniczy, któremu szlak towarzyszy na blisko jednej piątej jego biegu, posłużył jako źródło nazwy szlaku.

Wycieczka oczywiście z grupą rowerową ''Grażyna i Janusze na rowerach''. Polecam trasę i grupę rowerową.

