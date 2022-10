Trasy rowerowe do 8 km od Gdyni. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 22 - 23 października?

Wycieczka na punkt widokowy nad Kazimierzem. Zawsze chciałem tam pojechać, ale nie przypuszczałem, że wjazdu praktycznie nie ma. Wzgórze górujące nad miejscowością Kazimierz z widowiskowym piaszczystym osuwiskiem jest dość niedostępne dla rowerzystów. Niestety trzeba pchać lub wnieść rowerek. Wybrałem chyba najgorszy wariant z możliwych, ale w drodze powrotnej znalazłem mało uczęszczaną ścieżkę o mniejszym nachyleniu. Podejrzewam, że od strony Rumskiej jest jakaś ścieżka, którą przynajmniej częściowo da się podjechać. Drugi etap to Mechelinki ... jak już byłem tak blisko ;) Nawiguj

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 8 km od Gdyni, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Niedzielna wyprawa razem z dwójką asów z Elbląga :) Wcześnie rano wyjechaliśmy do Sopotu skąd chcieliśmy dojechać do Kartuz szlakiem ponoć nieprzejezdnym dla rowerzystów. W dolinie Raduni rzeczywiście było bardzo ciężko. Wszędzie zwalone drzewa i stromizna ale z rowerami na plecach, wylewając hektolitry potu daliśmy radę. Trasa na pewno nie dla początkujących rowerzystów. Ale polecam bo widoki naprawdę piękne.

Wycieczka rowerowa do granicy Polski z Rosją w Piaskach. Trasa jest łatwa do pokonania, trochę wzniesień między Krynicą Morską a Piaskami wymaga większego wysiłku. Stan nawierzchni na tym odcinku też nie jest najlepszy, więc trzeba trochę się pomęczyć. Polecam przed sezonem.

Gdzie ta wiosna? Poszukiwania pierwszych oznak wiosny zakończone niepowodzeniem :) Spróbujemy za tydzień.

Trasa po znanych szlakach, których część w połowie marca jest mocno rozjeżdżona przez ciężki sprzęt - jak co roku zresztą. Ale za to między Osową i Owczarnią odbudowują starą drogę do Owczarni i ścieżkę w kierunku Osowej również ... coś za coś :)

