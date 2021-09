Trasy rowerowe do 8 km od Gdyni. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Gdyni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gdyni, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 września w Gdyni ma być 14°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 26 września w Gdyni ma być 16°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Punkt widokowy nad Kazimierzem i Mechelinki

Stopień trudności: 2

Dystans: 55,13 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podjazdów: 629 m

Suma zjazdów: 629 m

Trasę dla rowerzystów z Gdyni poleca Tabrzo

Wycieczka na punkt widokowy nad Kazimierzem. Zawsze chciałem tam pojechać, ale nie przypuszczałem, że wjazdu praktycznie nie ma. Wzgórze górujące nad miejscowością Kazimierz z widowiskowym piaszczystym osuwiskiem jest dość niedostępne dla rowerzystów. Niestety trzeba pchać lub wnieść rowerek. Wybrałem chyba najgorszy wariant z możliwych, ale w drodze powrotnej znalazłem mało uczęszczaną ścieżkę o mniejszym nachyleniu. Podejrzewam, że od strony Rumskiej jest jakaś ścieżka, którą przynajmniej częściowo da się podjechać.

Drugi etap to Mechelinki ... jak już byłem tak blisko ;)

Nawiguj