Trasy rowerowe do 8 km od Gdyni. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Rowerem z Gdyni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gdyni, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 29 stycznia w Gdyni ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 90%. W niedzielę 30 stycznia w Gdyni ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🚲 Trasa rowerowa: Niedzielna wycieczka do Malborka

Stopień trudności: 1

Dystans: 103,97 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 347 m

Suma zjazdów: 388 m

Trasę rowerową mieszkańcom Gdyni poleca Max_c74

Wycieczka rowerowa z Gdyni do Malborka. Trasa jest bardzo łatwa do pokonania (brak przeszkód terenowych, mało uczęszczane odcinki drogi i zero podjazdów). Po drodze sporo ciekawych miejsc i pięknych widoków. Polecam tą trasę na niedzielną wycieczkę.

Nawiguj