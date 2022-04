Trasy rowerowe do 8 km od Gdyni. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 23 - 24 kwietnia?

Rowerem z Gdyni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gdyni, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Do Rezerwatu Dolina Strzyży

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,15 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 1 260 m

Suma zjazdów: 1 262 m

Tabrzo poleca trasę mieszkańcom Gdyni

Trasę wymyśliłem już w zeszłym tygodniu, ale dopiero dziś udało mi się ją zrealizować. Co prawda trochę inaczej niż pierwotnie planowałem, ale nic straconego - spróbuję jeszcze raz, bo warto!

Dolina Strzyży jest super! Dzisiaj przejechałem tylko jedną ze ścieżek, ale widoki są przednie (tylko te samoloty nad Rezerwatem jakoś nie pasują).

Plany były takie, że wracam również przez Rezerwat, ale zainteresowały mnie samochody jadące pod Obwodnicą Trójmiasta ... i odkryłem Zbiornik Retencyjny Kiełpinek - naprawdę super zorganizowane miejsce, jeszcze nie do końca zrealizowane, ale widzę w nim potencjał na niedzielny nordic ;)

