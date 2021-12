Trasy rowerowe do 8 km od Gdyni. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 4 - 5 grudnia?

Wycieczki rowerowe w okolicy Gdyni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gdyni, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 04 grudnia w Gdyni ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 05 grudnia w Gdyni ma być 1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🚲 Trasa rowerowa: Kamienna Góra

Stopień trudności: 2

Dystans: 29,84 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 152 m

Suma podjazdów: 427 m

Suma zjazdów: 428 m

Trasę rowerową mieszkańcom Gdyni poleca Tabrzo

Do wycieczki skłoniły mnie foty na fb wykonane z punktu widokowego na Kamiennej Górze. Dawno tam nie byłem i rzeczywiście widoczki są niezłe. Przydałoby się przyciąć jeszcze parę przeszkadzających krzewów i drzewek i byłby najlepszy punkt widokowy w Polsce! ;)

