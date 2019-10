Thom Yorke, legenda muzyki alternatywnej, przybywa do Gdyni ze swoim solowym projektem na Festiwal Open’er 2020

Od ogłoszenia minęło kilka minut, a komentarzy przybywają setki. W poniedziałkowe południe organizatorzy festiwalu Open’er postanowili nas mocno przebudzić po weekendzie. Na takie ogłoszenie czekali prawdziwi fani alternatywy i wierni festiwalowicze. Jest to bez wątpienia ukłon festiwalu w stronę dawnego brzmienia i starszego pokolenia. Do samego festiwalu jeszcze dużo czasu, a za nami już takie emocje! Co będzie więc dalej?

Przypominamy, że sprzedaż biletów ruszyła już jakiś czas temu. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie tutaj: Open'er Festival 2020