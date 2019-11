Teatry amatorskie z całej Polski zjechały do Gdyni ZDJĘCIA

Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, Przegląd Teatrów Amatorskich "Kurtyna" od dzisiaj nosić będzie imię Marka Hermanna, zmarłego gdyńskiego działacza społecznego oraz wieloletniego radnego i przewodniczącego Rady Dzielnicy Mały Kack.

To bardzo ważne, że akurat taka osoba stała się patronem dzieła, które ze swojej istoty tak dogłębnie obywatelskie - podkreślała Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni. - Gdynia to takie miasto, w którym sny pełne pięknych marzeń potrafią stać się rzeczywistością. Dzieje się tak dlatego, że w tym mieście mieszka mnóstwo ludzi pełnych pasji i gotowych do ponoszenia wielkiego wysiłku. Takiego jak ten, który towarzyszy przygotowaniu festiwalu “Kurtyna”. Uznaliśmy, że naszą rolą, jako samorządu, jest dopomóc temu dziełu tak jak każdemu, które jest dobre i piękne. Mam nadzieje, że będziemy mogli je wspierać dalej.

Organizatorzy przeglądu chcą stworzyć przestrzeń zdolnym, amatorskim grupom teatralnym do pokazania swojego dorobku artystycznego większej publiczności. Wystawiane podczas przeglądu spektakle mają pobudzać publiczność do refleksji. Festiwal to przede wszystkim promocja wartościowego teatru z przesłaniem oraz ludzi, którzy taki teatr tworzą.