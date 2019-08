Teatr zagości na ulicach Gdyni. Już pojutrze, w poniedziałek 5 sierpnia rozpoczyna się kolejny festiwal Pociąg do Miasta ZDJĘCIA

Przez sześć kolejnych dni zaprezentowane zostaną wyjątkowe spektakle offowe z całej Polski, wyłonione w drodze konkursu: „Atrapa i Utopia” Iwony Koneckiej z Wrocławia, „H(2)0” Teatru Strefa Otwarta z Wrocławia, „Spólnota” Teatru Układ Otwarty z Wrocławia, „Król Dawid Live!” Teatru Drugiej Strony z Krakowa oraz „Raport Panika” Artiego Grabowskiego z Krakowa.

„Burzliwe życie psalmisty, spółdzielczość w wydaniu publicystycznym, uczuciowa adaptacja Szekspira i błyskotliwy przepis na zostanie wariatem… To tylko wybrane tematy spektakli, które zaprezentujemy w ramach tegorocznej, piątej edycji Festiwalu Teatru Gdynia Główna - Pociąg do Miasta”- reklamują to wydarzenie jego organizatorzy.

- Jest to pierwsza odsłona, w której Teatr Gdynia Główna usuwa się nieco w cień, dając pierwszeństwo zaproszonym gościom - dodaje Grzegorz Kujawiński, rzecznik teatru. - Pokażemy wyłonione w konkursie, najciekawsze spektakle krajowych teatrów offowych, które badają granice nowoczesnego teatru i odważnie poruszają aktualne tematy. Pozwoli to na zapoznanie się z twórcami, ideami i estetykami we współczesnym teatrze. Jubileuszowa edycja festiwalu wychodzi z centrum i swoim działaniem obejmuje całą Gdynię. Jak co roku, także i tym razem aktualne i odważnie eksplorujące obrzeża teatru spektakle zaprezentujemy w nietypowych i wartych odkrycia przestrzeniach miasta. Co ważne miejsca prezentacji spektakli nie są przypadkowe. Wybraliśmy je w taki sposób, żeby korespondowały z treścią i formą przedstawień.