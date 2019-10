Teatr Baniek Mydlanych. Bajeczne widowisko dla dzieci w sali koncertowej Portu Gdynia już za dwadzieścia dni KONKURS

Do naszego miasta zawita bajeczny karnawał baniek mydlanych. Nabywać już można bilety na to widowisko, zaplanowane 24 października o godz. 10. Na stronie pankoncert.pl/teatr-baniek-mydlanych/ dostępne są w cenie od 25 do 60 zł.

Organizatorzy reklamują spektakl jako interaktywne show w wykonaniu międzynarodowej stawki artystów, którzy zabiorą dzieci w wieku od 3 do 10 lat w zachwycającą podróż do krainy magii i kolorów. Przy okazji spektaklu „Tajemnica Bańki Szczęścia” najmłodsi znów spotkają się ze znanymi już sobie i lubianymi bohaterami: Bąbelkiem i Mydlaneczką oraz Mistrzem Bulbulasem. Będą też oczywiście rozwiązywać bajkowe zagadki. Więcej informacji dostępnych jest na stronie pankoncert.pl

Dla naszych Czytelników mamy trzy podwójne zaproszenia na ten spektakl. Otrzymają je osoby, które jako pierwsze prześlą na adres mailowy

redakcja@kuriergdynski.eu prawidłową odpowiedź na pytanie, do jakich co najmniej dwóch miast jeszcze oprócz Gdyni zawita w październiku to widowisko.