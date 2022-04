Tak pokonasz stres przed maturą! Nerwy przed maturą 2022 - jak je opanować? Porady psychologa

Matura 2022 tuż tuż. To jeden z najważniejszych egzaminów w życiu każdego ucznia. Nic więc dziwnego, że wiąże się on z ogromnym stresem. A ten potrafi zdemotywować i sprawić, że część wiedzy "wyparowuje" z pamięci ucznia. Jak więc sobie poradzić z uporczywymi nerwami przed ważnym egzaminem? Specjalnie dla tegorocznych maturzystów przygotowaliśmy profesjonalny poradnik. Jego autorką jest Joanna Szulc, dziennikarka, redaktorka, psycholog, autorka tekstów i książek o rozwoju dzieci i młodzieży, ekspertka serwisu „Szkoła średnia bez tajemnic”.

Matura 2022. Stres egzaminacyjny. Jak pokonać stres przed maturą 2022?

Mam wrażenie, że uczniowie szkół średnich nieustannie są straszeni maturą – to ma ich motywować, ale głównie ich stresuje. A stres wcale nie ułatwia nauki – pod jego wpływem trudniej przypomnieć sobie wiadomości i kojarzyć fakty. Dlatego warto na różne sposoby zadbać o dobrostan osoby przed maturą.

W opanowaniu stresu pomagają: wysiłek fizyczny,

regularne i zdrowe posiłki,

odpowiednia ilość snu. Zapotrzebowanie na sen jest dość indywidualne i zmienia się wraz z wiekiem, młodzież potrzebuje zwykle więcej niż 8 godzin snu na dobę(to mogą być także popołudniowe drzemki). W okresie przed maturą warto ograniczyć długie siedzenie przed ekranem. Jeśli pisanie z przyjaciółmi na komunikatorze zmniejsza stres, to warto spróbować umówić się i spotkać z bliskimi osobami w realu.

Taki kontakt bardzo wzmacnia; śmiech, rozmowy, poczucie przynależności do grupy – to pomaga opanować negatywne myśli. Ale nie można przesadzić z życiem towarzyskim – spotkanie z przyjaciółmi tak, zarywanie nocy i imprezowanie zdecydowanie odradzam w tym czasie, bo obciąża układ nerwowy.

Matura 2022. Jak się przygotować do matury? Opanuj stres przed egzaminem

Do matury jest jeszcze kilkanaście dni – warto nadal powtarzać wiadomości, rozwiązywać zadania, pracować z maturalnymi kartami pracy. Wiele osób przygotowujących się do ważnych egzaminów docenia tzw. efekt świeżości – łatwiej nam przypominać sobie to, czego uczyliśmy się na koniec, przed sprawdzianem.

Na kilka dni przed maturą dobrze jest odpocząć, dotlenić mózg (ruch na świeżym powietrzu!), wyspać się i porozmawiać z kimś wspierającym. Im bliżej terminu egzaminów, tym częściej pojawiają się pytania od rodziny i znajomych: „Jak tam? Wszystko już umiesz?”. To nie pomaga, wzmaga tremę, sprawia, że nawet spokojna osoba zaczyna czuć nieprzyjemne napięcie. Okazji do takich spotkań i pytań warto więc unikać.

A jeśli nerwy się pojawią, korzystać z prostych technik relaksacji. Pomaga m.in.: skupienie na oddechu,

powtarzanie w myślach pozytywnych komunikatów (Np. „W dzień i w nocy wszystko mi sprzyja”),

wyobrażanie sobie spokojnych widoków (morskich fal na brzegu, kropel deszczu na liściach). Polecam też taką technikę: wyobraź sobie, że to, co mówi do Ciebie jakaś osoba, jest jak komiksowy dymek. Możesz mu się przyjrzeć, ale nie musisz go brać do siebie. Obejrzyj go, jak unosi się w powietrzu, a potem – w wyobraźni – odbij lekko jak balonik. To nie jest Twoja myśl, to nie jest Twoja emocja, to coś zewnętrznego.

Matura 2022. Dlaczego stresujemy się egzaminem? Co po maturze?

Zbyt często mówi się o tym, że matura to najważniejszy egzamin w życiu. Tak nie jest – matura to część procesu edukacji, ma ułatwić dostanie się na studia. Prawdziwe egzaminy zdajemy w trudnych życiowych sytuacjach, gdy musimy dokonać ważnych wyborów. Maturę można poprawić, podejść do niej jeszcze raz.

W życiu nie wszystkie plany udaje nam się zrealizować od razu. To normalne. Jeśli podczas egzaminu coś pójdzie nie tak, jak zakładaliśmy, nie oznacza to wcale niczego złego, ani nieodwracalnego. Ktoś, komu gorzej poszło na maturze, nie jest ani głupszy, ani gorszy niż inni. Po prostu tego dnia, na te konkretne pytania nie znał wystarczająco dobrej odpowiedzi. Tylko tyle. Warto to sobie powtarzać i podchodzić do egzaminów ze spokojem, z pewną dozą zaufania do siebie i losu. Warto też założyć, że generalnie w życiu damy sobie radę, że dojdziemy (w taki lub inny sposób) do wymarzonego celu.

MATURA 2022 - ARKUSZE I ODPOWIEDZI - SPRAWDŹ PO EGZAMINIE:

W naszym serwisie będziemy na bieżąco publikować arkusze, odpowiedzi i rozwiązania zadań z najważniejszych egzaminów maturalnych w 2022 roku. Tuż po egzaminach pojawią się w poniższych linkach arkusze z pytaniami i zadaniami oraz odpowiedzi i rozwiązania:

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Matura 2022 startuje już 4 maja