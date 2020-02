Szymon Hołownia w Gdyni. "Musimy się w Polsce zmieścić wszyscy, różni, tacy jacy jesteśmy"

Otwierając w Gdyni swoje regionalne biuro podkreślał, że prezydent musi być bezpiecznikiem systemu, a sam system wymaga oczyszczenia i usprawnienia.

- Czas zająć się tym, co w życiu najważniejsze - mówił Szymon Hołownia. - Stworzeniem sensownego świata dla nas i naszych dzieci. To nie jest slogan - to opowieść o bezpieczeństwie narodowym, opowieść o samorządnej Polsce i o środowisku naturalnym, na które powinniśmy zacząć w końcu zwracać uwagę. Polska powinna chronić samorząd, dla mnie to deprawujące, by gdy rozmawiam z samorządowcami, coraz częściej słyszę w nich obawę, że będą następni po sędziach. Trzeba coś z tym zrobić, ale możemy to zrobić tylko razem. W tych 12 biurach, które otworzyłem do tej pory w całej Polsce, widziałem ludzi, którzy poświęcają swoje urlopy, weekendy, wolne dni, po to, żeby zaangażować się w kampanię. Ci ludzie wiedzą, że wreszcie idzie polityka, która może dotyczyć ich życia, że wreszcie zrobimy państwo, które zeszło na ziemie. Nie chodzi nam o wymienianie ministrów czy partii, tylko o to, żeby wreszcie w tym systemie został zamontowany bezpiecznik, którego jednym celem i odpowiedzialnością będzie naród i jego dobro. Ten system wymaga oczyszczenia i usprawnienia. Może to zrobić tylko bezpartyjny prezydent. Musimy się w Polsce zmieścić wszyscy, różni, tacy jacy jesteśmy. Nie możemy się zarzynać znowu w wojnie polsko-polskiej. W całej Polsce działa ze mną kilka tysięcy ludzi, ta liczba zwiększa się każdego dnia. Mamy dostarczanie dużo czasu, by zrobić pokojową rewolucję. Rewolucję jakości i wartości. Ludzie, którzy pamiętają Solidarność mówią mi, że tu się naprawdę coś dzieję, jak za pierwszej “Solidarności”. Nie ma wspanialszej rzeczy w polityce niż ludzie, którym się chce.