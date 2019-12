Szyld na stacji SKM Gdynia Redłowo powrócił. Zachwyca formą dzięki Stowarzyszeniu Traffic Design

Niespodzianka dla gdynian przed świętami. Piękny szyld, który musiał zmienić swoją lokalizację z uwagi na remont stacji, wrócił. Traffic Design od lat pracuje nad poprawieniem jakości w przestrzeni miejskiej. Ich projekty proponują odejście od krzykliwego ozdabiania i zwrócenia się ku minimalizmowi.

- Jakby to powiedział Steve Jobs: there is one more thing. Mamy dla Was ostatni w tym roku prezent. - informuje Traffic Design - Dzięki współpracy z SKM Trójmiasto i Gdynia udało nam się przywrócić miastu szyld znany ze stacji Redłowo SKM. Od piątku wita Was na kładce nad torami przy Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia.