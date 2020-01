Szykują się kolejne remonty zabytków w Gdyni. Miasto wyłoży na ten cel w tym roku 1,6 miliona złotych ZDJĘCIA

Do Ratusza wpłynęło już 19 wniosków od ich właścicieli, zainteresowanych uzyskaniem dotacji. Są właśnie analizowane. W najbliższych tygodniach projekt uchwały, dotyczący współfinansowania przez gminę remontów zabytkowych obiektów przedłożony zostanie pod głosowanie Radzie Miasta Gdyni. Jego zaaprobowanie jest jednak tylko formalnością. Stanie się to prawdopodobnie w marcu.

- Te budynki są dziedzictwem kulturowym miasta i mamy obowiązek o nie dbać - mówi Andrzej Bień, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni i znany miłośnik gdyńskich zabytków. - Dlatego konsekwentnie realizujemy długofalowy program wspierania ich remontów. Będziemy to robić nadal. Kwota przeznaczana na ten cel raczej nie będzie malała, tylko rosła.

Dotacje dla właścicieli zabytkowych obiektów udzielone zostaną już siedemnasty rok z rzędu.

- Kwota przeznaczana na ich remonty jest w tym roku rekordowa, bo zmieniły się zasady - zaznacza Andrzej Bień. - O wsparcie ubiegać mogą się nie tylko posiadacze obiektów zabytkowych, lecz także tych wpisanych do ewidencji konserwatora, których jest wielokrotnie więcej. Pomoc miasta służyć ma nie tylko temu, aby wyglądały estetycznie, lecz również ich ochronie. Chodzi o to, aby nikomu nie przyszedł do głowy pomysł zniszczenia bądź wyburzenia wartościowego historycznie budynku, gdyż nie posiada środków na jego renowację.

Warto przypomnieć, że w ostatnim dziesięcioleciu dochodziło już do takich przypadków. W 2011 roku rozpoczęło się wyburzanie olejarni na terenie portu, wpisanej do ewidencji zabytków. Przed 2012 rokiem, kiedy to skończył się remont gdyńskiego dworca kolejowego, pojawiały się pomysły, aby w jego miejsce wznieść nowoczesny obiekt z galerią handlową. W 2014 r. niemal do kompletnej ruiny doprowadzona została zabytkowa willa przy ul. Śląskiej, co spotkało się z reakcją konserwatora.