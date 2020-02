Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdyni będzie rozbudowana WIZUALIZACJE

- Ta inwestycja stworzy nowe możliwości dla uczniów i nauczycieli. – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia - Budynek i teren placówki będą przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Poszerzone zostanie zaplecze dydaktyczne i techniczne. Co jest dla mnie szczególnie ważne: dzięki inwestycji SP16 jeszcze głębiej wrośnie w dzielnicę. Mieszkańcy zyskają tu łatwy dostęp do biura Rady Dzielnicy, nowoczesnej biblioteki i bogatej oferty Przystani Chabrowa 43, którą będą mogli współtworzyć. Ambicją samorządu jest wykorzystanie potencjału szkół nie tylko w wymiarze edukacyjnym, ale i społecznym - budowania i pielęgnowania więzi lokalnych.