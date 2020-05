Syndrom dnia poprzedniego – 3 metody na jego zwalczenie

Regularne i nadmierne spożywanie alkoholu wywołuje na drugi dzień uczucie tak zwanego kaca, natomiast w perspektywie długofalowej może doprowadzić do znacznych uszkodzeń narządów wewnętrznych, zwłaszcza nerek,serca czy wątroby. Dodatkowym negatywnym elementem jest oddziaływanie na psychikę – o ile w przypadku syndromu dnia następnego dochodzi do utraty koncentracji i czasem zaburzeń równowagi, co może mieć wpływ na bezpieczeństwo, długoletnie nadużywanie alkoholu często kończy się wzrostem agresji w stosunku do rodziny czy współmałżonka a nawet może doprowadzić do tragedii. Dlatego ważne jest zapobieganie nadużywaniu alkoholu w jak najwcześniejszym etapie, nawet po jednorazowym nadużyciu tej używki.

Syndrom dnia następnego, czyli kac Odtrucie alkoholowe Kroplówka na kaca Odtrucie alkoholowe – leczenie w domu

Syndrom dnia następnego, czyli kac

Choć mało kto się do tego chętnie przyzna, wiele osób zna to uczucie z własnego doświadczenia. Nie jest to oczywiście nic nagannego, jeśli zdarza się rzadko. Najczęstszymi objawami nadużycia alkoholu poprzedniego dnia jest złe samopoczucie, brak koncentracji, niechęć do podjęcia jakichkolwiek czynności. W przypadku spożycia dużej, nawet zagrażającej życiu ilości można mieć do czynienia z drgawkami czy kołataniem serca, oraz gwałtownym wzrostem ciśnienia tętniczego. Przyczyny powstawania tego nieprzyjemnego uczucia są złożone – składa się na nie głównie znaczne odwodnienie organizmu, reakcja na działanie aldehydów octowych, skoki ciśnienia oraz podwyższenie poziomu cukru we krwi. Już wypicie ćwierć litra wódki lub pięciu piw przez wieczór może wywołać nieprzyjemne uczucie na drugi dzień, zwłaszcza u kobiet, które – dzięki mniejszej zawartości wody w organizmie niż mężczyźni – ciężej reagują na podobne dawki.

Odtrucie alkoholowe

Odtruwanie alkoholowe, czyli tak zwany detoks wykonuje się przeważnie u pacjentów, którzy spożywają alkohol regularnie i przez długi czas pozostają pod jego wpływem. Nie jest to jednak tożsame z leczeniem alkoholizmu, jak się niekiedy sądzi. Odtrucie ma na celu przywrócenie organizmu do stanu pełnej funkcjonalności zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Polega ono między innymi na usunięciu toksyn oraz regulacji zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, a szczególnie niekorzystnym wahaniom poziomu jonów sodu, potasu i magnezu. Odtrucie pozwala na usunięcie lub złagodzenie nawet ciężkich objawów, jak padaczka alkoholowa czy bóle głowy, a także doprowadzenie stanu psychicznego do równowagi. Istotną wiadomością dla lekarza prowadzącego odtrucie są informacje, jaki rodzaj alkoholu i w jakiej ilości był spożywany (i czy tylko z legalnych źródeł) oraz przez jak długo. Pozwala to na wybór odpowiedniej metody detoksykacji, oraz zaplanowania pobytu w placówce odwykowej lub podjęcie decyzji o odtruciu pacjenta w jego domu. Ten drugi przypadek jest możliwy w przypadkach jednorazowego nadużycia alkoholu.

Kroplówka na kaca

W przypadku znacznego nadużycia alkoholu okazjonalnie, do odtrucia organizmu może posłużyć kroplówka na kaca. Zawiera ona w składzie wszystkie minerały, elektrolity czy witaminy pozwalające na szybkie i bezpieczne przywrócenie kontroli nad organizmem. W zależności od objawów pacjentowi można również podać dożylnie środki przeciwko nudnościom czy leki przeciwbólowe. Dzięki szybkiej reakcji dochodzi do nawodnienia organizmu, przyspieszenia usuwania toksyn oraz obniżenia ciśnienia tętniczego. W lżejszych przypadkach możliwe jest osiągnięcie pozytywnego efektu już po podaniu jednej serii kroplówek, osoby trwające w ciągu alkoholowym muszą liczyć się z podaniem kilku serii i dłuższym pobytem w placówce prowadzącej leczenie. Wszystko uzależnione jest od stwierdzonego stanu zdrowia i intensywności niepożądanych objawów. Odtrucie alkoholowe Gdańsk z wykorzystaniem kroplówki w cięższych przypadkach może potrwać nawet tydzień.

Odtrucie alkoholowe – leczenie w domu

W lżejszych przypadkach może pomóc leczenie odtrucia w domu przy wykorzystaniu ogólnodostępnych środków i potraw. Popularnym napojem, pozwalającym na przywrócenie równowagi organizmowi, jest sok pomidorowy. Jest to obfite źródło potasu i magnezu. Dzięki temu organizm przyspiesza wydalanie toksyn i spalanie alkoholu. Pomidory to również bogate źródło witamin, zwłaszcza A i C. Podczas odtruwania domowego warto także spożywać cytrusy (duża zawartość witamin), warzywa zielone (potas) i miód (fruktoza). Również pozytywne działanie popularnego kefiru czy gorącego rosołu zostało potwierdzone naukowo. Dobrze jest mieć na podorędziu popularne napoje izotoniczne, zwłaszcza te przeznaczone dla sportowców. Jednak powinno się również pamiętać o starej jak świat metodzie na uniknięcie kaca – dzień wcześniej pić mało lub wcale.