Sukces iPhone 11 – na czym polega?

Nowy model iPhone'a trafił do sprzedaży 20 września i szybko zaskoczył ogromnym zainteresowaniem. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że jego sukces zawdzięcza się tym, że wcześniejsze modele się starzeją. Co więcej, za tak dużym popytem stoi również obniżenie ceny smartfona. Koncert wypuścił go w niższej cenie za 699 dolarów, czyli o 50 dolarów taniej niż poprzednika iPhone'a XR. Atrakcyjna cena zbiegła się również ze starzeniem się wcześniejszych flagowców od Apple.

W tym samym czasie użytkownicy starszych modeli iPhone'a 6 oraz 6s, które biły rekordy popularności i sprzedaży w latach 2014/2015, zaczęli szukać nowszego modelu. Słabsza bateria, wolniejszy procesor, brak aktualizacji oprogramowania iOS czy brak możliwość korzystania z niektórych funkcji sprawił, że miłośnicy telefonów z jabłuszkiem zdecydowali się na nowsze modele, z najnowszym oprogramowaniem, usługami oraz aktualizacją. Stało się tak, że większość z nich wymieniała swoje stare smartfony na iPhone'a 11 ze względu na połączenie składowych – zestarzenie się poprzedników oraz niską, przystępną cenę.

Wymiana na nowszy model

Szacuje się, że telefony wymienia się średnio co 4 lata. Ma to związek m.in. z aktualizacjami oprogramowania mobilnego firmy iOS, gdzie nowsza wersja nie działa na smartfonach z wcześniejszych lat, a także brak aktualizacji, usług oraz słabsza bateria. Przez to użytkownik nie ma dostępu do niektórych funkcji np. Dark Mode, usługi Apple Arcade.

Rekordowe wyniki finansowe

Od momentu zaprezentowania nowych modeli smartfonów Apple, akcje firmy wciąż rosną. Analitycy wstępnie oszacowali, że przychody firmy osiągną 62,9 mld dolarów, czyli podobnie jak w poprzednim roku. Wyniki finansowe za trzeci kalendarzowy kwartał, firma ogłosiła 30 października. Ostatecznie przychody wyniosły 64 miliardy dolarów, stając się rekordem tego kwartału!

Warto wspomnieć o tym, że sprzedaż jedenastki cieszy się takim zainteresowaniem, że producenci, którzy mieli wyprodukować od 70 do 75 sztuk iPhone'ów 11 na 2019 rok, dostali informację, aby celować w górną, nie dolną granicę. Co więcej, koncert Apple osiągnął wartość 1,1 biliona dolarów, a to wszystko dzięki doskonałe sprzedaży najnowszych iPhone'ów 11.

