Strzały i pościg ulicami Gdyni. 14 miesięcy więzienia dla kierowcy, który uciekł przed policją. 24-latek dożywotnio stracił też prawo jazdy

Strzały i pościg ulicami Gdyni

Do dramatycznych wydarzeń doszło około godziny 2. w nocy w środę, 15 kwietnia 2020 roku w Gdyni, gdy policjanci z drogówki chcieli zatrzymać do kontroli kierującego czarnym mercedesem. Zamiast poddać się procedurze, kierowca zaczął pędzić ulicami Morską i Chylońską, a potem na ulicy Zbożowej porzucił auto wraz z 24-letnim pasażerem wewnątrz i uciekł do lasu. Podążający za – jak się okazało – również 24-letnim kierowcą policjant oddał kilka strzałów ostrzegawczych. Mężczyznę udało się zatrzymać wieczorem 15.04.2020 r.