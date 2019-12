Strażnicy miejscy z gdyńskiego Ekopatrolu zaprezentowali mieszkańcom, jak palić w piecu, aby nie zatruwać środowiska ZDJĘCIA

Tradycyjne już spotkanie w tej sprawie odbyło się w Małym Kacku, czyli w dzielnicy, w której mieszkańcom Gdyni najczęściej i najdotkliwiej dokucza smog. "Obejdzie się bez dymu!" to kampania, prowadzona przez gdyńską Straż Miejską sukcesywnie w sezonie grzewczym. Mundurowi zabierają ze sobą w teren małe, przenośne piece i w obrazowy sposób prezentują gdynianom, jak można zacząć dbać o środowisko. Pokazują odgórną metodę palenia. Polega ona na tym, że najpierw do pieca trafia węgiel, a potem drewno. Rozpałka powoli spala paliwo. Dzięki temu proces palenia jest dłuższy. Powoduje to nie tylko redukcję zadymienia, ale pozwala także oszczędzać węgiel.