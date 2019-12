Strażak z Gdyni dał popis na pływalni w Szczytnie. Fenomenalny występ podczas mistrzostw Polski służb mundurowych!

20 tysięcy biegaczy wystartuje w marcu 2020 w Gdyni!

World Athletics Half Marathon Championships Gdynia 2020. Data 29 marca 2020 roku w Gdyni przejdzie do historii polskiego sportu. To wówczas zostanie pobity rekord frekwencji. 19 listopada 2019 roku organizatorzy ogłosili bowiem, że wyprzedane zostały wszystkie pakiety startowe do...