Spalanie śmieci, czyli nadal palący problem

KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI” ZOSTAŁ POWOŁANY W 1991 ROKU. W JEGO SKŁAD WCHODZĄ: GMINY MIEJSKIE - GDYNIA, REDA, RUMIA, SOPOT, WEJHEROWO ORAZ GMINY WIEJSKIE - KOSAKOWO, SZEMUD, WEJHEROWO. OBEJMUJE PONAD 460 TYS. MIESZKAŃCÓW.

Dlaczego do domowego pieca często trafiają śmieci?

Najczęstszym powodem jest przekonanie, że to sposób na oszczędności. Ale to nieprawda! Spalanie śmieci powoduje niszczenie kominów, a osadzająca się mokra sadza może spowodować pożar domu. Usunięcie sadzy to kosztowna usługa. Kominiarze przyznają, że trzeba za nią zapłacić więcej, niż za normalny opał na kilka zimowych miesięcy!

Osoby spalające odpady często są przekonane, że „wszyscy tak robią”. To też nieprawda - to po prostu złe przyzwyczajeń niektórych osób. Czas to zmienić! Spalanie odpadów jest niemądre i nieodpowiedzialne. W ten sposób trujemy siebie i sąsiadów. Lekarze ostrzegają, że takie działanie prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych, a nawet śmierci.

Stężenie rakotwórczych dioksyn i furanów w dymie, jaki powstaje podczas spalania śmieci w niskich temperaturach, czyli w domowych piecach, aż 1000-krotnie przekracza dopuszczalne normy. Co gorsza, zanieczyszczenia nie są rozpraszane przez wiatr, tylko opadają blisko źródła ich powstawania. I to w dużym stężeniu. Co z tego wynika?

Osoba spalająca we własnym piecu śmieci popełnia wykroczenie a w niektórych przypadkach nawet przestępstwo !

Spalanie (i to tylko) frakcji energetycznej odpadów jest dozwolone i wskazane tylko w specjalnych Instalacjach Termicznego Przekształcania Odpadów (spalarniach).

PRAWO

Z Konstytucji RP jasno wynika, że nie tylko władza, ale każdy obywatel jest zobowiązany do dbania o ochronę środowiska. Jeśli tego nie robi, musi ponieść konsekwencje. Za łamanie obowiązujących przepisów kodeks wykroczeń przewiduje wysoką grzywnę, a ustawa o odpadach nie wyklucza nawet kary więzienia! Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska wójt, burmistrz, prezydent mają prawo kontrolować, jak wywiązujemy się z przestrzegania przepisów. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jasno określa z kolei obowiązki właścicieli nieruchomości. Mogą oni zbierać i pozbywać się odpadów tylko w sposób określony w uchwałach rady gminy. Zapamiętaj: spalanie śmieci w domowych piecach jest niedopuszczalne!

ZAPOBIEGAJ, SEGREGUJ, ODZYSKUJ!

Zatrucie środowiska i utrata zdrowia nie muszą być ceną, jaką płacić trzeba za zdobycze cywilizacji. Można mieć i czyste środowisko, i korzystać z dobrodziejstw np. tworzyw sztucznych. I wcale nie trzeba się mocno starać. Co zatem robić?



Po pierwsze zapobiegaj powstawaniu odpadów, czyli świadomie kupuj i mniej wyrzucaj. W miarę możliwości znajduj wielokrotnie zastosowanie dla przedmiotu.

Po drugie, segreguj odpady. Gdy szkło, papier, plastik, metale, odpady kuchenne/zielone i pozostałe odpady wrzucisz do odpowiednich pojemników, zostaną one odebrane przez firmy wywozowe i przekazane do miejsc, w których są prawidłowo zagospodarowane. Jako cenne surowce wtórne zostaną przetworzone na nowe przedmioty. Możesz nawet sam aktywnie włączać się w procesy recyklingu, poprzez indywidualne kompostowanie odpadów zielonych i/lub kuchennych.

Jeżeli recykling nie jest możliwy z przyczyn technologicznych lub proces ten nie jest uzasadniony ani ekologicznie, ani ekonomicznie odpady trafiają do odpowiednio zaprojektowanych spalarni w celu odzysku energii. Odpady spalane są tam w temperaturze nie mniejszej niż 850 st. C (w domowym piecu wynosi ona od 200 do 500 st. C). Spaliny zostają oczyszczone przez niezwykle skuteczne filtry i w efekcie pozbawione toksycznych substancji. Tym samym odpady mogą być cennym i zarazem odnawialnym paliwem, które dzięki bezpiecznym procesom technologicznym zamieniamy w energię elektryczną i ciepło.

Razem chronimy środowisko!

Materiał opracowany przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy I Chylonki”