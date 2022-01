Spacer do 8 km od Gdyni. Urokliwe trasy na weekend 22 - 23 stycznia?

Trasy spacerowe z Gdyni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 8 km od Gdyni, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 22 stycznia w Gdyni ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 23 stycznia w Gdyni ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 9,14 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podejść: 504 m

Suma zejść: 542 m

Arturroo1983 poleca trasę spacerowiczom z Gdyni

Dystans biegu 9 km.Trasę biegła wzdłuż plaży od mola w Sopocie do Mola w Gdyni Orłowo. W drogę powrotną wybrałem sie Promenadą Królowej Marysieńki, przez Park Kolibki, Park Północny i dalej plażą dobiegłem do Mola w Sopocie. Pogoda nie zachecała do biegania była raczej jesienna, siąpił deszcz i bylo bardzo chłodno, ale nie mogłem sobie odpuścić tej przyjemności pobiegania o 7:00.

