Spacer do 8 km od Gdyni. Urokliwe trasy na weekend 12 - 13 lutego?

Ścieżki spacerowe w pobliżu Gdyni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 8 km od Gdyni, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 12 lutego w Gdyni ma być 3°C. Nie powinno padać. W niedzielę 13 lutego w Gdyni ma być 3°C. Nie będzie padać.

🌳 Trasa spacerowa: Dookoła Rezerwatu Cisowa

Stopień trudności: 1

Dystans: 20,05 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 190 m

Suma podejść: 658 m

Suma zejść: 619 m

Trasę spacerową mieszkańcom Gdyni poleca Max_c74

Wycieczka piesza do TPK. Trasa zaczyna się w okolicach Cisowej i prowadzi po zakamarkach parku. Niewątpliwą atrakcją jest zdobycie Długiej Góry oraz panorama z licznych punktów widokowych. Odwiedziliśmy również pomnik ofiar min z 1945r, Rezerwat Cisowa, Leśny Ogród Botaniczny Marszewo i Świętą Górę. Polecam tą wycieczkę.

