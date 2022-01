Spacer do 8 km od Gdyni. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 8 - 9 stycznia?

Ścieżki spacerowe w pobliżu Gdyni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 8 km od Gdyni, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 stycznia w Gdyni ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 09 stycznia w Gdyni ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 11,7 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 158 m

Suma podejść: 1 024 m

Suma zejść: 1 020 m

JJ_Active poleca trasę mieszkańcom Gdyni

Szlak LISÓW

kolor brązowy, długość 11,7 km

Kamienny Potok SKM - ul. Małopolska - kościół pw. Zesłania Ducha Świętego - Brodwino - Rysie Wzgórze - ul. Okrężna - Wzniesienie Strzeleckie - Wzgórze Olimpijskie - Łysa Góra - Mała Gwiazda - Glinna Góra (Sępie Wzgórze) - Dąb Esperantystów - Świemirowo (ul. Smolna) - Pętla Autobusowa

