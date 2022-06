Spacer do 8 km od Gdyni. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 18 - 19 czerwca

Ścieżki spacerowe w okolicy Gdyni

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 8 km od Gdyni, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

🌳 Trasa spacerowa: Mgliste klify

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,15 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podejść: 124 m

Suma zejść: 129 m

Max_c74 poleca trasę spacerowiczom z Gdyni

Wycieczka piesza do Gdyni Orłowa. Trasa prowadzi brzegiem morza i jest łatwa do pokonania. W okolicach klifów trzeba uważać bo pojawiły się nowe osuwiska i przy tej pogodzie będzie ich więcej. Polecam wycieczkę z rana.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 11,7 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 158 m

Suma podejść: 1 024 m

Suma zejść: 1 020 m