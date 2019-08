Smog Wawelski zwyciężył w finale 6. edycji Red Bull Konkurs Lotów

Na niższym stopniu podium wylądowały Chłopaki z Wisły (Warszawa), którzy przegrali nieznacznie zdobywając 39 pkt. Od dwóch tygodni w mediach można usłyszeć, że w Wiśle skradziono skocznie, to my ją mieliśmy! Przegraliśmy o wąs Małysza, ale było bardzo blisko!

Rezultat 38 pkt. dał trzecie miejsce Bykom z Politechniki (Wrocław). Jeszcze przed startem ekipa przyszłych inżynierów zapowiadała atak na rekord Polski, a Łukasz Czepiela oceniał projekt jako najbardziej zaawansowany technologicznie. Druga odległość dnia (17,6 m) potwierdziła przypuszczenia najszybszego polskiego pilota wyścigowego!

Wyboru najlepszych awiatorów dokonało grono jurorów, a wśród oceniających był m.in. Adam Małysz – Bycie sędzią to zawsze jest wielka przyjemność. Kibicowałem strasznie Ważkolotowi, na etapie przygotowań byłem pod wrażeniem kreatywność zespołu, ale niestety machina nie poleciała zbyt daleko. Mam wrażenie, że w porównaniu do poprzedniej edycji, poziom Konkursu był wyższy. Pod wrażeniem machin była również Natalia Nykiel, jurorka 6. edycji Red Bull Konkurs Lotów – Jestem pod wrażeniem kreatywności, pomysłowości i wykonania tak naprawdę wszystkich tych sprzętów, bo nie wiem jakiego słowa użyć, żeby je nazwać. Niektóre z nich są tak misternie wykonane, że wow! Tygodnie ciężkiej pracy.

ATRAKCJE DODATKOWE

Podczas Red Bull Konkurs Lotów nie zabrakło licznych atrakcji towarzyszących rywalizacji. W tym roku wydarzenie swoją obecnością uświetniła jedna z najsłynniejszych grup lotniczych na świecie – The Flying Bulls, która przyleciała do Gdyni prosto z legendarnego Hangaru 7 w Salzburgu. Nad morzem można było podziwiać prawdziwe klejnoty z kolekcji The Flying Bulls: jedyny w Europie latający egzemplarz myśliwca P-38 „Lighting”, legendarny bombowiec B-25J „Mitchell”, myśliwiec pokładowy amerykańskich lotniskowców F4U-4 „Corsair” oraz samolot szkoleniowy US NAVY T-28B „Trojan”.