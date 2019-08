Słupki na drodze rowerowej przy ul. Morskiej miały być bezpieczne, ale tak nie jest. Po interwencjach urzędnicy zdecydowali o zmianach

Przypomnijmy, że nasi, zbulwersowani Czytelnicy po wypadkach z początku tego miesiąca domagali się całkowitego zdemontowania słupków, wkopanych na środku drogi rowerowej. Już podczas montowania przeszkód na drodze rowerowej wywiązały się awantury i wzywana była Straż Miejska. Protestowali mieszkańcy pobliskiego bloku. To dlatego, że w zamyśle urzędników słupki miały im uniemożliwić dojazd do parkingu pod blokiem.

Po ostatnich wydarzeniach zdecydowano o zamontowaniu na odcinku o długości około dwustu metrów nowych słupków, niższych od do obecnych i z elastycznego materiału, co sprawi, że ewentualne zderzenie z nimi nie będzie aż tak poważne w skutkach. Słupki zostaną pomalowane na pomarańczowy kolor i oznaczone dodatkowymi odblaskami. Zostanie wprowadzone też dłuższe oznakowanie poziome i dodana dodatkowa linia osiowa, rozdzielająca kierunki ruchu.

Mieszkańcy podkreślali, że to nie mieści się w głowie, iż urzędnicy miejscy bardziej dbają o stan chodnika i jezdni, niż o zdrowie i życie rowerzystów. Warto bowiem dodać, że słupki zamontowane zostały po to, aby mieszkańcy pobliskiego bloku nie mogli przejeżdżać nielegalnie drogą rowerową na parking przy budynku. Urzędnicy tłumaczyli, że w ten sposób „dewastują i rozjeżdżają” nowo wybudowaną infrastrukturę miejską.

- Komuś się chyba pomieszały pewne priorytety - skomentował to pan Stefan, mieszkaniec Grabówka. - Tylko czekać, aż ktoś się w tym miejscu połamie, albo tak nieszczęśliwie upadnie na głowę, że się zabije. Oczekujemy od urzędników, że pójdą po rozum do głowy i jak najszybciej zdemontują te niebezpieczne słupki. Każdy średnio rozgarnięty prawnik zdaje sobie zresztą sprawę, że jeżeli komuś w tym miejscu stanie się coś poważnego, to gdyński Ratusz z pieniędzy podatników będzie musiał wypłacić potężne odszkodowanie. Urzędnicy obiecywali, że słupki są dobrze oznakowane i bezpieczne, jednak szybko okazało się, że wcale tak nie jest.

Na razie jednak o zdemontowaniu słupków wkopanych na środku drogi rowerowej mowy nie ma.

- Jesteśmy zobligowani do działania zgodnie z literą prawa oraz zapewnienia podstawowych standardów bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom - tłumaczy Hanna Wyszyńska, rzecznik ZDiZ. - Dlatego zgodnie ze wcześniejszą decyzją ograniczenia fizyczne w postaci słupków pozostaną na tym odcinku drogi rowerowej. ZDiZ jest w trakcie przygotowywania projektu, który zakłada wprowadzenie nowych elementów poprawiającym widoczność i bezpieczeństwo przejazdu.

- Zobaczymy, czy tym razem urzędnicy wiedzą, co czynią - mówi pan Stefan. - Jeśli okaże się jednak, że o słupki nadal będą przewracać się rowerzyści, to nie pozostanie nic innego, jak wytaczanie procesów Ratuszowi. Kiedy brakuje urzędnikom zdrowego rozsądku, można ich przymusić do działania literą prawa. Jak kilka razy słono zapłacą, to się wtedy opamiętają.