Sezon surfingowy w pełni - o czym pamiętać wybierając się na windsurfing lub kitesurfing?

Pianki neoprenowe wybieramy ze względu na następujące kryteria, tj. użyty materiał, rodzaj budowy (krótkie lub długie rękawy/nogawki), typ zamka oraz rodzaj szwów np. klejone. Niezależnie od wybranego modelu, powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby pianka nie była zbyt luźna, ma bowiem być dobrze dopasowana do ciała. Musimy jednak unikać za ciasnych pianek, które będą ograniczały swobodne ruchy podczas pływania. Poprawnie dobrana odzież sprawi, że będziemy odczuwali większy komfort przy jej użytkowaniu. Warto zatem przymierzyć kilka różnych modeli, aby sprawdzić jak czujemy się w każdym z nich.

Klimat w Polsce przez ostatnie lata, pokazał nam, że stosownej pogody nigdy nie możemy być pewni. Nawet, jeśli uda się trafić na słoneczne i ciepłe dni, to warto i tak spakować piankę, gdyż warunki pogodowe potrafią bardzo szybko się zmieniać. W zależności od tego czy planujemy pływać latem czy jednak wybieramy okres poza sezonem, wyróżniamy pianki na letnią pogodę i pianki na chłodne/zimne dni. Pianki pierwszego typu ochronią nas przed wiatrem oraz przed mocno grzejącym słońcem, natomiast te drugie dadzą nam ochronę w chłodniejsze dni, przy niskich temperaturach wody i powietrza.

W tym temacie także możemy poprosić o poradę sprzedawców, żeby upewnić się we właściwej decyzji.

Źródło: Sklep Windsurfingowy i Kitesurfingowy SurfShop.pl

Dodatkowe akcesoria i gadżety, które są przydatne podczas pływania.

Całe wyposażenie potrzebne do windsurfing i kitesurfing składa się z wielu elementów. W zależności od danego sportu potrzebne nam będą także np. odpowiednio profilowany kask, rękawiczki, lycra, kamizelka, buty neoprenowe. Każdy element dobiera się indywidualnie do budowy ciała bądź adekwatnie do swoistych preferencji. Oprócz tych najpotrzebniejszych rzeczy, warto zaopatrzyć się także w pozaplanowe gadżety, które zapewnią nam większą wygodę pływania oraz sprawią, że sport będzie jeszcze ciekawszy. Takimi akcesoriami są m.in. okulary przeciwsłoneczne, wodoodporny zegarek lub wodoszczelny odtwarzacz mp3 w komplecie z wodoodpornymi słuchawkami. Dzięki nim, będziemy mogli przyjemniej oddawać się naszej aktywności.