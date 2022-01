Ścieżki spacerowe do 8 km od Gdyni. Urokliwe trasy na weekend 15 - 16 stycznia?

Spacerem z Gdyni

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 8 km od Gdyni, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 15 stycznia w Gdyni ma być 7°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 16 stycznia w Gdyni ma być 7°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 1,31 km

Czas trwania spaceru: 14 min.

Przewyższenia: 32 m

Suma podejść: 73 m

Suma zejść: 52 m

JJ_Active poleca trasę spacerowiczom z Gdyni

W rejonie góry Donas szlak trójmiejski (żółty pieszy) dodatkowo zdublowany czarnym szlakiem pozwalającym wariantować trasę i dostać się do pętli trolejbusowej. W połowie szlaku wyznaczono odejście prowadzące na górę Donas, co jest alternatywą dla szlaku żółtego przechodzącego przez górę Donas bezpośrednio.

