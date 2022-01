Ścieżki spacerowe do 8 km od Gdyni. Pomysły spędzenie czasu w weekend 8 - 9 stycznia?

Ścieżki spacerowe w okolicy Gdyni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer oddalonych maksymalnie o 8 km od Gdyni, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 08 stycznia w Gdyni ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 09 stycznia w Gdyni ma być 1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 15,51 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 188 m

Suma podejść: 885 m

Suma zejść: 857 m

Spacerowiczom z Gdyni trasę poleca Mechanik

Trasa wiedzie najpierw w górę następnie spory kawałek p równej powierzchni; by dalej wieść o w górę to w dół. Należy też wspomnieć o tym że jest dosyć mocno zróżnicowana od terenu górzystego, leśnego poprzez miejski (chodniki).Trasa dla średnio zawansowanych, można iść z wodą i czymś do przegryzienia lub nabyć po drodze. Z dojazdem lub przerwaniem tej trasy i skorzystaniem z komunikacji publicznej też nie ma problemu po drodze.

