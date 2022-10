Ścieżki rowerowe do 8 km od Gdyni. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 8 - 9 października?

Trasy rowerowe z Gdyni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gdyni, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka na bulwar nadmorski w Oksywiu

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,3 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 171 m

Suma podjazdów: 1 232 m

Suma zjazdów: 1 249 m

Tabrzo poleca trasę mieszkańcom Gdyni

Wycieczka w niedzielne popołudnie na bulwar nadmorski w Oksywiu. Nowiutki bulwar ale właściwie bez sensownego zejścia. Jedyne jakie było zostało zniszczone w czasie lipcowej ulewy. Teraz aby dostać się a bulwar trzeba przejść kilkaset metrów, zejść na plażę i dopiero za około 100 metrów mamy piękny gładki bulwar do nadmorskich spacerów. Kompletnym idiotyzmem jest to, że wydaje się dużą kasę na bulwar spacerowy i nie zapewnia się dostępu do niego od strony portu - w najbardziej sensownym miejscu. OK, rozumiem Marynarka Wojenna i te sprawy, ale wystarczy chcieć!

